«Были плохие ожидания». Сурин — о двух шайбах «Ак Барса» в конце третьего периода

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин после победы в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ над «Ак Барсом» (3:2, 4-2) высказался о двух шайбах казанского клуба в концовке встречи. По итогам этой игры ярославская команда стала обладателем Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

— В концовке понервничали?
— Да, конечно, были плохие ожидания, но всё равно верили в победу.

— Каюмову за тот промах высказали?
— Ну, так, про себя больше, у нас позитив на лавке, — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Отметим, что Сурин вместе с «Локомотивом» выиграл свой второй Кубок Гагарина подряд. В завершившемся плей-офф на его счету 8 (3+5) очков в 22 встречах.

