«Были плохие ожидания». Сурин — о двух шайбах «Ак Барса» в конце третьего периода

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин после победы в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ над «Ак Барсом» (3:2, 4-2) высказался о двух шайбах казанского клуба в концовке встречи. По итогам этой игры ярославская команда стала обладателем Кубка Гагарина.

— В концовке понервничали?

— Да, конечно, были плохие ожидания, но всё равно верили в победу.

— Каюмову за тот промах высказали?

— Ну, так, про себя больше, у нас позитив на лавке, — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Отметим, что Сурин вместе с «Локомотивом» выиграл свой второй Кубок Гагарина подряд. В завершившемся плей-офф на его счету 8 (3+5) очков в 22 встречах.