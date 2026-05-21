Президент КХЛ рассказал, как в следующем сезоне видоизменится Кубок Гагарина
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига не планирует замену трофея Кубка Гагарина, на котором закончились шайбы. На них отмечаются команды-победители турнира.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
— На Кубке Гагарина закончились шайбы, будут ли как-то менять трофей?
— Есть несколько решений, могу успокоить болельщиков – кубок не будет меняться. Это история нашей лиги, победителей, которые до этого 18 лет побеждали. Сейчас «Локомотив» порадуется с ним, а к следующему сезону мы всё подготовим. Есть вариант уменьшения шайб, чтобы расположить их в два ряда, табличек, которые читались бы, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, переиграв «Ак Барс» (4-2).
