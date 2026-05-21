Президент КХЛ рассказал, как в следующем сезоне видоизменится Кубок Гагарина

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига не планирует замену трофея Кубка Гагарина, на котором закончились шайбы. На них отмечаются команды-победители турнира.

— На Кубке Гагарина закончились шайбы, будут ли как-то менять трофей?

— Есть несколько решений, могу успокоить болельщиков – кубок не будет меняться. Это история нашей лиги, победителей, которые до этого 18 лет побеждали. Сейчас «Локомотив» порадуется с ним, а к следующему сезону мы всё подготовим. Есть вариант уменьшения шайб, чтобы расположить их в два ряда, табличек, которые читались бы, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, переиграв «Ак Барс» (4-2).