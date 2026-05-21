Гатиятулин поделился первыми эмоциями после поражения «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3, 2-4) в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. По итогам этой встречи ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина.

«Сложно судить, шансы были 50 на 50, соперник в каких-то деталях нас превзошёл, сейчас у нас у всех есть опустошение внутри, надо пережить, проанализировать и потом понять, что пошло не так», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи встречах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».