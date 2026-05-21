Гатиятулин высказался о будущем «Ак Барса» после «серебряного» сезона в КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Локомотива» (2-4) в финале Кубка Гагарина заявил, что до анализа не может говорить о конкретном будущем команды на следующий сезон.

«Здесь нужно разобраться, посмотреть, сами знаете, есть потолок зарплат, наверняка у ребят были какие-то контрактные предложения, нужно грамотно подойти к вопросу, общаться, разговаривать.

Мы со своей стороны тоже проанализируем всё, только после этого можно будет о чём-то конкретном говорить касательно будущего», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» проиграл три из пяти финалов Кубка Гагарина.