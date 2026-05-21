Гатиятулин высказался о будущем «Ак Барса» после «серебряного» сезона в КХЛ
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Локомотива» (2-4) в финале Кубка Гагарина заявил, что до анализа не может говорить о конкретном будущем команды на следующий сезон.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
«Здесь нужно разобраться, посмотреть, сами знаете, есть потолок зарплат, наверняка у ребят были какие-то контрактные предложения, нужно грамотно подойти к вопросу, общаться, разговаривать.
Мы со своей стороны тоже проанализируем всё, только после этого можно будет о чём-то конкретном говорить касательно будущего», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
«Ак Барс» проиграл три из пяти финалов Кубка Гагарина.
