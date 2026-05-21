Гатиятулин рассказал о своём первом желании после завершения плей-офф Кубка Гагарина
Поделиться
Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос, что хотел бы сделать первым делом после того, как его команда проиграла финальную серию Кубка Гагарина — 2025/2026 ярославскому «Локомотиву». Казанцы уступили в шестом матче серии со счётом 2:3, и общий счёт всей серии оказался 4-2 в пользу ярославцев, которые второй год подряд стали чемпионами КХЛ.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
«Спрашивали, когда я побреюсь, но все понимают. В прошлом году брился, в этом году решил не бриться. Сейчас побреюсь. Хочется с семьёй побыть, поэтому домой поеду сейчас – это первое желание», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Отметим, что это был первый финал для Гатиятулина в качестве главного тренера клуба КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 мая 2026
-
00:28
-
00:18
-
00:18
-
00:14
-
00:02
-
00:00
- 21 мая 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:52
-
23:52
-
23:49
-
23:48
-
23:47
-
23:45
-
23:45
-
23:42
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:32
-
23:31
-
23:29
-
23:26
-
23:25
-
23:24
-
23:24
-
23:21
-
23:21
-
23:19
-
23:16
-
23:16