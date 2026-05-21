Гатиятулин рассказал о своём первом желании после завершения плей-офф Кубка Гагарина

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос, что хотел бы сделать первым делом после того, как его команда проиграла финальную серию Кубка Гагарина — 2025/2026 ярославскому «Локомотиву». Казанцы уступили в шестом матче серии со счётом 2:3, и общий счёт всей серии оказался 4-2 в пользу ярославцев, которые второй год подряд стали чемпионами КХЛ.

«Спрашивали, когда я побреюсь, но все понимают. В прошлом году брился, в этом году решил не бриться. Сейчас побреюсь. Хочется с семьёй побыть, поэтому домой поеду сейчас – это первое желание», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Отметим, что это был первый финал для Гатиятулина в качестве главного тренера клуба КХЛ.