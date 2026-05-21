Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент КХЛ рассказал о будущем «Лады» и «Сочи» в КХЛ

Президент КХЛ рассказал о будущем «Лады» и «Сочи» в КХЛ
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что «Лада», несмотря на различные новости в СМИ, продолжит участие в лиге. Однако такой гарантии функционер не может дать насчёт «Сочи».

— «Лада» и «Сочи» будут участвовать в следующем сезоне?
— У «Лады» всё нормализовалось, мы на связи с губернатором, спонсорами. Два дня назад получили подтверждение, что клуб продолжит участие в КХЛ. С «Сочи» сложнее, зарплаты были погашены на днях, однако финансовых гарантий на данный момент нет. Ведутся переговоры с потенциальными партнёрами. Мы знаем, что это за компания, но пока официального подписания не происходило, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Президент КХЛ Алексей Морозов подвёл итоги сезона лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android