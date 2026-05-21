Президент КХЛ рассказал о будущем «Лады» и «Сочи» в КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что «Лада», несмотря на различные новости в СМИ, продолжит участие в лиге. Однако такой гарантии функционер не может дать насчёт «Сочи».

— «Лада» и «Сочи» будут участвовать в следующем сезоне?

— У «Лады» всё нормализовалось, мы на связи с губернатором, спонсорами. Два дня назад получили подтверждение, что клуб продолжит участие в КХЛ. С «Сочи» сложнее, зарплаты были погашены на днях, однако финансовых гарантий на данный момент нет. Ведутся переговоры с потенциальными партнёрами. Мы знаем, что это за компания, но пока официального подписания не происходило, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.