Форвард «Локомотива» Каюмов: победами насытиться нельзя, питаем ещё больше эмоций

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов высказался о победе над «Ак Барсом» (3:2, 4-2) в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. По итогам этой встречи ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина.

«Эмоции не передать словами. Спасибо большое всем нашим ребятам, родным и близким, болельщикам. Ярославль сделал это. Победами насытиться нельзя. Мы питаем ещё больше эмоций.

В плей-офф не бывает простых соперников. Казань – системная команда, в которой есть исполнители. Поэтому серия получилась боевой. У меня впервые в карьере такие итоги матчей.

Первыми поздравили, разумеется, любимая жена, родители, близкие. Победу хочу посвятить своей дочке, которая родилась в январе. Это моя первая большая победа, очень люблю. Нашего Григория Иванова все поддержали, он наш мотор, он всегда был с нами», – передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.