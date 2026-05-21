Хартли рассказал, чем займётся после завершения тренерской карьеры

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли, объявивший о завершении карьеры после победы в Кубке Гагарина, заявил, что посвятит свободное время семье.

— Чем вы займётесь дальше?

— Я займусь семейными делами, буду сидеть со своими детьми.

— Вы будете работать консультантом в «Шанхайских Драконах»?

— (смеётся). Я ни с кем не разговаривал, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Хартли возглавил «Локомотив» летом 2025 года и в первом же сезоне привёл команду к победе в Кубке Гагарина. В России специалист так же работал в «Авангарде» с 2018 по 2022 год, выиграв с командой Кубок Гагарина в 2021 году.