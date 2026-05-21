Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли рассказал, чем займётся после завершения тренерской карьеры

Хартли рассказал, чем займётся после завершения тренерской карьеры
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли, объявивший о завершении карьеры после победы в Кубке Гагарина, заявил, что посвятит свободное время семье.

— Чем вы займётесь дальше?
— Я займусь семейными делами, буду сидеть со своими детьми.

— Вы будете работать консультантом в «Шанхайских Драконах»?
(смеётся). Я ни с кем не разговаривал, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Хартли возглавил «Локомотив» летом 2025 года и в первом же сезоне привёл команду к победе в Кубке Гагарина. В России специалист так же работал в «Авангарде» с 2018 по 2022 год, выиграв с командой Кубок Гагарина в 2021 году.

Материалы по теме
Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина
Видео
Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android