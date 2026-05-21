Артур Каюмов после победы в Кубке Гагарина поздравил Казань по-татарски
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов прокомментировал победу в финале Кубка Гагарина. В решающей серии ярославцы переиграли «Ак Барс» (4-2).
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
– Насколько знаково для вас, что вы, уроженец Бугульмы, одержали победу в Казани?
– Конечно, это знаково. Вдвойне приятно выиграть на своей Родине.
– Много ли родных и близких сегодня было на трибунах?
– Были друзья и близкие, родители не смогли приехать.
– В этот раз в Бугульму легче будет доехать с Кубком Гагарина?
– Пока не буду загадывать. Люди в Бугульме радуются.
– Можете сказать что-нибудь по-татарски?
– Бик зур рәхмәт (очень большое спасибо. — Прим. «Чемпионата»), Казань. Хорошая серия, – передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
