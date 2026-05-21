Артур Каюмов после победы в Кубке Гагарина поздравил Казань по-татарски

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов прокомментировал победу в финале Кубка Гагарина. В решающей серии ярославцы переиграли «Ак Барс» (4-2).

– Насколько знаково для вас, что вы, уроженец Бугульмы, одержали победу в Казани?

– Конечно, это знаково. Вдвойне приятно выиграть на своей Родине.

– Много ли родных и близких сегодня было на трибунах?

– Были друзья и близкие, родители не смогли приехать.

– В этот раз в Бугульму легче будет доехать с Кубком Гагарина?

– Пока не буду загадывать. Люди в Бугульме радуются.

– Можете сказать что-нибудь по-татарски?

– Бик зур рәхмәт (очень большое спасибо. — Прим. «Чемпионата»), Казань. Хорошая серия, – передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.