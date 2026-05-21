Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артур Каюмов после победы в Кубке Гагарина поздравил Казань по-татарски

Артур Каюмов после победы в Кубке Гагарина поздравил Казань по-татарски
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов прокомментировал победу в финале Кубка Гагарина. В решающей серии ярославцы переиграли «Ак Барс» (4-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

– Насколько знаково для вас, что вы, уроженец Бугульмы, одержали победу в Казани?
– Конечно, это знаково. Вдвойне приятно выиграть на своей Родине.

– Много ли родных и близких сегодня было на трибунах?
– Были друзья и близкие, родители не смогли приехать.

– В этот раз в Бугульму легче будет доехать с Кубком Гагарина?
– Пока не буду загадывать. Люди в Бугульме радуются.

– Можете сказать что-нибудь по-татарски?
– Бик зур рәхмәт (очень большое спасибо. — Прим. «Чемпионата»), Казань. Хорошая серия, – передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Ак Барс» едва не сотворил чудо! Но Кубок Гагарина остаётся у «Локомотива»
Live
«Ак Барс» едва не сотворил чудо! Но Кубок Гагарина остаётся у «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android