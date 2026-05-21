Хартли: мне повезло быть частью двух великолепных организаций — «Авангарда» и «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после победы в Кубке Гагарина поблагодарил ярославцев, а также омский «Авангард», с которым тренер брал трофей в 2021 году. Хартли объявил, что завершает карьеру.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

— Помните те самые 33 секунды с «Авангардом»? Это был абсолютно благословенный момент для «Локомотива».
— Да, конечно. Мне очень повезло быть частью двух великолепных организаций — «Авангарда» с Александром Дюковым, Александром Крыловым, Максимом Сушинским, которые привезли меня в Омск, и «Локомотива» с Юрием Яковлевым. Я очень счастливый человек.

— Что вы чувствовали в последние пять минут, особенно когда пропустили второй гол?
— Да, тогда же ещё Каюмов не попал в пустые ворота… Но это часть игры. «Ак Барс» сумел серьёзно надавить. У них отличная команда, они заслужили уважение, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

