Хартли: мне повезло быть частью двух великолепных организаций — «Авангарда» и «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после победы в Кубке Гагарина поблагодарил ярославцев, а также омский «Авангард», с которым тренер брал трофей в 2021 году. Хартли объявил, что завершает карьеру.

— Помните те самые 33 секунды с «Авангардом»? Это был абсолютно благословенный момент для «Локомотива».

— Да, конечно. Мне очень повезло быть частью двух великолепных организаций — «Авангарда» с Александром Дюковым, Александром Крыловым, Максимом Сушинским, которые привезли меня в Омск, и «Локомотива» с Юрием Яковлевым. Я очень счастливый человек.

— Что вы чувствовали в последние пять минут, особенно когда пропустили второй гол?

— Да, тогда же ещё Каюмов не попал в пустые ворота… Но это часть игры. «Ак Барс» сумел серьёзно надавить. У них отличная команда, они заслужили уважение, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.