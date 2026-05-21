Хартли прокомментировал невключение в список кандидатов на приз лучшему тренеру сезона КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о том, что не попал в список кандидатов на приз лучшему тренеру сезона КХЛ. Сегодня, 21 мая, ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, победив в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» (3:2, 4-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

— Боб, вы не попали в финальный список кандидатов на приз лучшему тренеру сезона. Что думаете об этом?
— Я никогда не подписывал контракты, думая об индивидуальных призах. Кубок — вот награда, к которой я стремлюсь. Остальное неважно.

— Что вы думаете о Данииле Исаеве?
— Он лучший вратарь в этой лиге. Только посмотрите на сейвы, которые он сделал в последние 5-10 секунд. Он очень сфокусирован. Очень умный вратарь, наш ключевой игрок, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в список финалистов на приз лучшему тренеру по итогам сезона-2025/2026 вошли Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Виктор Козлов («Салават Юлаев») и Андрей Разин («Металлург»).

