«Мы настоящая семья, бились друг за друга». Форвард «Локомотива» Иванов — о Кубке Гагарина

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов прокомментировал победу своей команды в Кубке Гагарина—2025/2026. Сегодня, 21 мая, ярославцы победили в шестом матче финальной серии казанский «Ак Барс» (3:2). Общий счёт в серии – 4-2 в пользу железнодорожников.

— Какие чувства?

— Всё отлично, спасибо. Эмоции невероятные. Спасибо огромное мужикам за эту игру, за эту победу. В концовке «Ак Барс» нам дал понервничать прилично.

— Со стороны тяжело наблюдать?

— Конечно. Намного тяжелее со стороны, нежели когда ты в игре. Всё, что мог, я старался для парней сделать.

— Что для вас значит эта победа?

— Мы настоящая семья, весь сезон бились друг за друга. Смогли повторить успех, просто так это не делается.

— Чем этот сезон отличается от прошлого?

— Тем, что это была настоящая проверка для нас: сможем ли мы это сделать снова или нет.

— Каковы сроки вашего восстановления?

— Месяц. Врачи сказали, что поменьше физических нагрузок. Я полетел в Казань, потому что хотел быть с командой.

— Как ваша травма сказалась психологически?

— Я думаю, что это никак не повлияло на команду. У нас все готовы заменять друг друга. Мы полностью все друг другу доверяем. Ребята из неиграющего состава проделали колоссальную работу, ежедневные тренировки. Все заслуживали сыграть. Считаю, что они отработали на 300%, — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.