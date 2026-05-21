«Мы настоящая семья, бились друг за друга». Форвард «Локомотива» Иванов — о Кубке Гагарина
Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов прокомментировал победу своей команды в Кубке Гагарина—2025/2026. Сегодня, 21 мая, ярославцы победили в шестом матче финальной серии казанский «Ак Барс» (3:2). Общий счёт в серии – 4-2 в пользу железнодорожников.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

— Какие чувства?
— Всё отлично, спасибо. Эмоции невероятные. Спасибо огромное мужикам за эту игру, за эту победу. В концовке «Ак Барс» нам дал понервничать прилично.

— Со стороны тяжело наблюдать?
— Конечно. Намного тяжелее со стороны, нежели когда ты в игре. Всё, что мог, я старался для парней сделать.

— Что для вас значит эта победа?
— Мы настоящая семья, весь сезон бились друг за друга. Смогли повторить успех, просто так это не делается.

— Чем этот сезон отличается от прошлого?
— Тем, что это была настоящая проверка для нас: сможем ли мы это сделать снова или нет.

— Каковы сроки вашего восстановления?
— Месяц. Врачи сказали, что поменьше физических нагрузок. Я полетел в Казань, потому что хотел быть с командой.

— Как ваша травма сказалась психологически?
— Я думаю, что это никак не повлияло на команду. У нас все готовы заменять друг друга. Мы полностью все друг другу доверяем. Ребята из неиграющего состава проделали колоссальную работу, ежедневные тренировки. Все заслуживали сыграть. Считаю, что они отработали на 300%, — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

