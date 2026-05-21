Фисенко: пропустили лёгкие голы, долго перестраивались, приходили в себя

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко подвел итоги решающего матча финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:3, 2-4).

«Были близки достаточно, чтобы выиграть. Итоги сезона подводить руководству. Всё, что могли, наверное, сделали. Пропустили лёгкие голы, которые дают эмоции, психологически придают сил, плохие голы пропустили, долго перестраивались, приходили в себя.

Пока удовлетворения нет никакого. Все хотели Кубок, все мечтали об этом. Понимали, что были близки. Но на данный момент настроение такое, что удовольствия никакого нет. Выходили на характере, с травмами, однако все команды выходили такими. Сейчас в первые дни надо побыть с семьёй, дома все переживали, друзья, родственники. Им ещё тяжелее, они смотрят хоккей у стекла, это ещё тяжелее, чем на льду играть.

Рад, что оказался в этой команде», – передаёт слова Фисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.