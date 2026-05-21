Фисенко: пропустили лёгкие голы, долго перестраивались, приходили в себя

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко подвел итоги решающего матча финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:3, 2-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«Были близки достаточно, чтобы выиграть. Итоги сезона подводить руководству. Всё, что могли, наверное, сделали. Пропустили лёгкие голы, которые дают эмоции, психологически придают сил, плохие голы пропустили, долго перестраивались, приходили в себя.

Пока удовлетворения нет никакого. Все хотели Кубок, все мечтали об этом. Понимали, что были близки. Но на данный момент настроение такое, что удовольствия никакого нет. Выходили на характере, с травмами, однако все команды выходили такими. Сейчас в первые дни надо побыть с семьёй, дома все переживали, друзья, родственники. Им ещё тяжелее, они смотрят хоккей у стекла, это ещё тяжелее, чем на льду играть.

Рад, что оказался в этой команде», – передаёт слова Фисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

