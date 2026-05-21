Руководитель Татарстана прокомментировал поражение «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина

Раис (глава) республики Татарстан Рустам Минниханов после поражения казанского «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2-4) похвалил команду.

«Это был сложный, но достойный финал! Какой бы ни был результат, «Ак Барс»— наша команда, и мы всегда её поддержим. Кызыклы хоккей өчен рәхмәт (Спасибо за интересный хоккей. — Прим. «Чемпионата»)!» — написал Минниханов в своём телеграм-канале.

«Ак Барс» проиграл третий финал Кубка Гагарина после неудач в 2023 и 2015 годах. Однако казанцы являются первыми обладателями трофея: они взяли кубок в 2009 и 2010 годах.

Для «Локомотива» этот успех стал вторым подряд.