Руководитель Татарстана прокомментировал поражение «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина
Поделиться
Раис (глава) республики Татарстан Рустам Минниханов после поражения казанского «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2-4) похвалил команду.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
«Это был сложный, но достойный финал! Какой бы ни был результат, «Ак Барс»— наша команда, и мы всегда её поддержим. Кызыклы хоккей өчен рәхмәт (Спасибо за интересный хоккей. — Прим. «Чемпионата»)!» — написал Минниханов в своём телеграм-канале.
«Ак Барс» проиграл третий финал Кубка Гагарина после неудач в 2023 и 2015 годах. Однако казанцы являются первыми обладателями трофея: они взяли кубок в 2009 и 2010 годах.
Для «Локомотива» этот успех стал вторым подряд.
Комментарии
- 22 мая 2026
-
00:28
-
00:18
-
00:18
-
00:14
-
00:02
-
00:00
- 21 мая 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:52
-
23:52
-
23:49
-
23:48
-
23:47
-
23:45
-
23:45
-
23:42
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:32
-
23:31
-
23:29
-
23:26
-
23:25
-
23:24
-
23:24
-
23:21
-
23:21
-
23:19
-
23:16
-
23:16