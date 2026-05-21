Руководитель Татарстана прокомментировал поражение «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина
Раис (глава) республики Татарстан Рустам Минниханов после поражения казанского «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2-4) похвалил команду.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«Это был сложный, но достойный финал! Какой бы ни был результат, «Ак Барс»— наша команда, и мы всегда её поддержим. Кызыклы хоккей өчен рәхмәт (Спасибо за интересный хоккей. — Прим. «Чемпионата»)!» — написал Минниханов в своём телеграм-канале.

«Ак Барс» проиграл третий финал Кубка Гагарина после неудач в 2023 и 2015 годах. Однако казанцы являются первыми обладателями трофея: они взяли кубок в 2009 и 2010 годах.

Для «Локомотива» этот успех стал вторым подряд.

