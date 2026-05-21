Швейцария — Великобритания, результат матча 21 мая 2026 года, счет 4:1, ЧМ по хоккею 2026

Сборная Швейцарии уверенно победила Великобританию на чемпионате мира — 2026
Сегодня, 21 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Великобритании. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 4:1.

ЧМ-2026 . Группа A
21 мая 2026, четверг. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Великобритания
1:0 Нидеррайтер (Йози, Эгли) – 05:05     2:0 Хишир – 21:02     3:0 Кнак (Риа) – 28:01     3:1 Уоллер (Кирк, Ричардсон) – 34:53     4:1 Нидеррайтер (Майер, Хишир) – 52:53    

На шестой минуте нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер забил первый гол. На 22-й минуте форвард Нико Хишир удвоил преимущество швейцарцев. На 29-й минуте нападающий Симон Кнак забросил третью шайбу швейцарской команды. На 35-й минуте форвард Джошуа Уоллер сократил отставание сборной Великобритании. На 53-й минуте Нидеррайтер забил четвёртый гол Швейцарии, оформив дубль и установив окончательный счёт — 4:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Швейцария и Великобритания выступают в группе А с командами Австрии, Венгрии, США, Германии, Латвии и Финляндии.

