Голкипер «Локомотива» — о победе в финале: для меня не существовало завтра

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2, 4-2) в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. По итогам этой встречи ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина.

— Одно чемпионство дома, одно – на выезде. Есть ли разница?

— Да я б не сказал, что большая разница. Конечно, дома приятнее, когда при своих трибунах. Спасибо большое нашим болельщикам, которые по ходу всего плей-офф приезжали в каждый город и болели за нас.

— Была чуйка, что сегодня заберёте. С каким настроем вы выходили?

— Я выходил просто отдать всё сегодня. Для меня не существовало завтра, не существовало [того, что будет] после игры. Была только игра, старался отдать всё, – сказал Исаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.