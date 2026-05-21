Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Локомотива» — о победе в финале: для меня не существовало завтра

Голкипер «Локомотива» — о победе в финале: для меня не существовало завтра
Комментарии

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2, 4-2) в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. По итогам этой встречи ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

— Одно чемпионство дома, одно – на выезде. Есть ли разница?
— Да я б не сказал, что большая разница. Конечно, дома приятнее, когда при своих трибунах. Спасибо большое нашим болельщикам, которые по ходу всего плей-офф приезжали в каждый город и болели за нас.

— Была чуйка, что сегодня заберёте. С каким настроем вы выходили?
— Я выходил просто отдать всё сегодня. Для меня не существовало завтра, не существовало [того, что будет] после игры. Была только игра, старался отдать всё, – сказал Исаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Материалы по теме
Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина
Видео
Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android