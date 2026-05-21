Исаев — о призе лучшему игроку плей-офф КХЛ: не могу сказать, что сильно удивился

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев признался, что не был удивлён завоеванию награды лучшему игроку Кубка Гагарина. В решающей серии ярославцы переиграли «Ак Барс» (4-2).

— За счёт чего удалось сдержать сегодня «Ак Барс», особенно после того, как пропустили пять шайб во втором матче? Что-то поменялось? Есть ощущение, что вы начали действовать увереннее.

— Просто начали делать то, что умеем, чему обучены: бегать, бить, играть в хороший прессинг, закрывать, бросать, добивать. Всё то, что нам приносило результат в течение нескольких лет. Слава богу, всё получилось.

— Насколько удивились, когда услышали свою фамилию в качестве MVP?

— Не могу сказать, что сильно удивился. Всё равно видел, когда выкладывали имена претендентов. Рад, что я стал им, но в этой раздевалке, в команде каждый достоин этой награды.

— Вы ещё и в тройку номинантов на приз лучшему вратарю попали снова. Насколько приятно?

— Это здорово, конечно. Хороший знак. Это значит, что получается держать планку, уровень каждый год. Но это не столь важно, самое главное – это Кубок Гагарина, – сказал Исаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.