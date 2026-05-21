Исаев — о призе лучшему игроку плей-офф КХЛ: не могу сказать, что сильно удивился

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев признался, что не был удивлён завоеванию награды лучшему игроку Кубка Гагарина. В решающей серии ярославцы переиграли «Ак Барс» (4-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

— За счёт чего удалось сдержать сегодня «Ак Барс», особенно после того, как пропустили пять шайб во втором матче? Что-то поменялось? Есть ощущение, что вы начали действовать увереннее.
— Просто начали делать то, что умеем, чему обучены: бегать, бить, играть в хороший прессинг, закрывать, бросать, добивать. Всё то, что нам приносило результат в течение нескольких лет. Слава богу, всё получилось.

— Насколько удивились, когда услышали свою фамилию в качестве MVP?
— Не могу сказать, что сильно удивился. Всё равно видел, когда выкладывали имена претендентов. Рад, что я стал им, но в этой раздевалке, в команде каждый достоин этой награды.

— Вы ещё и в тройку номинантов на приз лучшему вратарю попали снова. Насколько приятно?
— Это здорово, конечно. Хороший знак. Это значит, что получается держать планку, уровень каждый год. Но это не столь важно, самое главное – это Кубок Гагарина, – сказал Исаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

