Владимир Путин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к ярославскому «Локомотиву» после победы команды в финале Кубка Гагарина.

«Уважаемые друзья!

От души поздравляю вас с ярким триумфом – завоеванием Кубка Гагарина. На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплочённость, вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея.

И, конечно, отмечу ваших болельщиков, которые искренне поддерживают вас. Желаю вам новых спортивных вершин и всего самого доброго», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл «Ак Барс» (4-2), завоевав второй трофей кряду.