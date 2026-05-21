Владимир Путин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к ярославскому «Локомотиву» после победы команды в финале Кубка Гагарина.
«Уважаемые друзья!
От души поздравляю вас с ярким триумфом – завоеванием Кубка Гагарина. На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплочённость, вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея.
И, конечно, отмечу ваших болельщиков, которые искренне поддерживают вас. Желаю вам новых спортивных вершин и всего самого доброго», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.
В финале Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл «Ак Барс» (4-2), завоевав второй трофей кряду.
- 22 мая 2026
