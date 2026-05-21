Шалунов: и «Локомотив» многому научился у Хартли, и он — у нас

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов подвёл итоги сезона после победы своей команды в Кубке Гагарина – 2025/2026. Сегодня, 21 мая, ярославцы победили в шестом матче финальной серии казанский «Ак Барс» (3:2). Общий счёт в серии – 4-2 в пользу железнодорожников.
– Был ли этот сезон сложнее предыдущего?
– Нельзя сравнивать, абсолютно другой сезон. Главное, что финиш одинаковый.
– Самый сложная серия была с «Авангардом»?
– Наверное, это была самая эмоциональная серия. Каждая серия была очень сложной.
– Сомнений после той победы уже не было?
– Не думали об этом. Просто делали своё дело и шли за вторым кубком.
– Вы снова стали автором «золотого» гола. Насколько для вас это особенный момент?
– Тяжёлый вопрос. Просто счастлив, что мы выиграли и я смог помочь своей команде.
– Боб Хартли объявил об уходе. Что скажете о работе с ним, есть ли отличия с Никитиным?
– Тяжёлый вопрос. Главное, что итог одинаков и мы выиграли второй кубок подряд. Вместе с Бобом. И мы многому у Боба научились, и он – у нас.
– Чему именно?
– Мы стали более гибкими и разносторонними, – передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.