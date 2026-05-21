Шалунов: и «Локомотив» многому научился у Хартли, и он — у нас

Шалунов: и «Локомотив» многому научился у Хартли, и он — у нас
Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов подвёл итоги сезона после победы своей команды в Кубке Гагарина – 2025/2026. Сегодня, 21 мая, ярославцы победили в шестом матче финальной серии казанский «Ак Барс» (3:2). Общий счёт в серии – 4-2 в пользу железнодорожников.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

– Был ли этот сезон сложнее предыдущего?
– Нельзя сравнивать, абсолютно другой сезон. Главное, что финиш одинаковый.

– Самый сложная серия была с «Авангардом»?
– Наверное, это была самая эмоциональная серия. Каждая серия была очень сложной.

– Сомнений после той победы уже не было?
– Не думали об этом. Просто делали своё дело и шли за вторым кубком.

– Вы снова стали автором «золотого» гола. Насколько для вас это особенный момент?
– Тяжёлый вопрос. Просто счастлив, что мы выиграли и я смог помочь своей команде.

Боб Хартли объявил об уходе. Что скажете о работе с ним, есть ли отличия с Никитиным?
– Тяжёлый вопрос. Главное, что итог одинаков и мы выиграли второй кубок подряд. Вместе с Бобом. И мы многому у Боба научились, и он – у нас.

– Чему именно?
– Мы стали более гибкими и разносторонними, – передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

