Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дания — Словакия, результат матча 21 мая 2026 года, счет 5:1, ЧМ по хоккею 2026

Словакия одержала крупную победу над сборной Дании на ЧМ-2026
Комментарии

Сегодня, 21 мая, во Фрибуре (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Дании и Словакии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали словацкие хоккеисты со счётом 5:1.

ЧМ-2026 . Группа B
21 мая 2026, четверг. 21:20 МСК
Дания
Окончен
1 : 5
Словакия
0:1 Хромьяк (Поспишил, Окульяр) – 09:28 (pp)     0:2 Лишка (Окульяр, Гривик) – 20:56     0:3 Окульяр (Гривик, Лишка) – 26:44     1:3 Огор (Русселль, Йенсен) – 41:43     1:4 Поспишил (Кмец, Княжко) – 43:51     1:5 Чедерле (Хромьяк) – 53:05    

На 10-й минуте нападающий сборной Словакии Мартин Хромьяк забил первый гол. На 21-й минуте форвард Адам Лишка удвоил преимущество словаков. На 27-й минуте нападающий Оливер Окульяр забросил третью шайбу словацкой команды. На 42-й минуте форвард Миккель Огор сократил отставание сборной Дании. На 44-й минуте нападающий Мартин Поспишил вернул Словакии былое преимущество. На 54-й минуте форвард Себастьян Чедерле забил пятый гол словаков, установив окончательный счёт — 5:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Дания и Словакия выступают в группе B с командами Словении, Италии, Швеции, Чехии Канады и Норвегии.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
Материалы по теме
Чехи едва избежали позора, Канада и Финляндия потеряли лидерство. Итоги дня на ЧМ-2026
Чехи едва избежали позора, Канада и Финляндия потеряли лидерство. Итоги дня на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android