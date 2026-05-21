Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шалунов: можно смело называть «Локомотив» династией

Шалунов: можно смело называть «Локомотив» династией
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов после второй кряду победы своей команды в Кубке Гагарина заявил, что ярославский коллектив можно называть династией.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

– Появляются мысли пойти за третьим кубком?
– В нашей лиге такого не было. Насчёт мыслей – дайте нам насладиться этим кубком, а дальше – подумаем.

– Можно ли называть «Локомотив» династией? Три подряд финала и два кубка.
– Думаю, можно смело называть именно так, – передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Локомотив» в финальной серии переиграл казанский «Ак Барс» (4-2), взяв реванш за самую первую серию Кубка Гагарина, состоявшуюся в 2009 году.

Материалы по теме
MVP плей-офф КХЛ — вратарь «Локомотива». Его сейв отнял у «Ак Барса» последнюю надежду
MVP плей-офф КХЛ — вратарь «Локомотива». Его сейв отнял у «Ак Барса» последнюю надежду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android