Шалунов: можно смело называть «Локомотив» династией

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов после второй кряду победы своей команды в Кубке Гагарина заявил, что ярославский коллектив можно называть династией.

– Появляются мысли пойти за третьим кубком?

– В нашей лиге такого не было. Насчёт мыслей – дайте нам насладиться этим кубком, а дальше – подумаем.

– Можно ли называть «Локомотив» династией? Три подряд финала и два кубка.

– Думаю, можно смело называть именно так, – передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Локомотив» в финальной серии переиграл казанский «Ак Барс» (4-2), взяв реванш за самую первую серию Кубка Гагарина, состоявшуюся в 2009 году.