Исаев — об отъезде в НХЛ: мысли есть, есть и контракт с «Локомотивом»

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев после победы над «Ак Барсом» (4-2) в финальной серии Кубка Гагарина — 2026 высказался о возможном отъезде в НХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

— Когда Илья Набоков выиграл приз MVP, его задрафтовал «Колорадо». Вы не в том возрасте, но есть ли мысли попробовать себя в сильнейшей лиге?
— Мысли есть, есть и контракт с «Локомотивом». Так что будем потом решать и думать.

— После двух чемпионств, MVP что дальше? Какой потолок?
— Работать дальше. Не опускать планку ни в коем случае. Чемпионство – то, чем нельзя никогда насытиться. Каждый раз хочется снова и снова. Поэтому надо чуть-чуть поднабраться сил, эмоций и готовиться к следующему году.

— Боб Хартли объявил, что не будет тренировать в следующем сезоне. Насколько в этом году тяжёлой была смена тренера? Будет ли проще перестроиться к новому тренеру на основе этого опыта?
— Было непросто притереться. Но спасибо тренерскому штабу, что мы нашли общий язык. Мы шли навстречу, они шли навстречу. Вот это всё у нас получилось. А что там будет дальше? Я, честно, не знаю. Будет плюс-минус понятно, когда назначат нового главного тренера, – сказал Исаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

