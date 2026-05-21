Семёнов: говорить о каком-то позитиве — это удел слабых, каждый хочет быть победителем

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов после поражения от «Локомотива» (2-4) в финальной серии Кубка Гагарина удивился вопросу журналиста, заявившему, что казанцы показали хороший результат.

«Хороший результат? Если вы стремитесь занимать какие-то вторые места в журналистике, может, это и хорошо, но если вы стремитесь быть лучшими в своём деле, быть первым, делать интересные новости, правильные мысли, интересные для всех нас, то надо к этому стремиться. Цель, которая была поставлена, не достигнута, поэтому на данный момент говорить о каком-то позитиве…

Можно, конечно, однако это удел слабых. Были хорошие моменты, кому-то это даёт позитив, но каждый спортсмен хочет быть победителем. И тем более, когда командный вид спорта, когда играете друг за друга, плечом к плечу, и вы занимаете второе место – это бьёт по самолюбию команды. То, что мы не достигли результата, нас огорчает», – передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.