Семёнов: говорить о каком-то позитиве — это удел слабых, каждый хочет быть победителем
Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов после поражения от «Локомотива» (2-4) в финальной серии Кубка Гагарина удивился вопросу журналиста, заявившему, что казанцы показали хороший результат.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«Хороший результат? Если вы стремитесь занимать какие-то вторые места в журналистике, может, это и хорошо, но если вы стремитесь быть лучшими в своём деле, быть первым, делать интересные новости, правильные мысли, интересные для всех нас, то надо к этому стремиться. Цель, которая была поставлена, не достигнута, поэтому на данный момент говорить о каком-то позитиве…

Можно, конечно, однако это удел слабых. Были хорошие моменты, кому-то это даёт позитив, но каждый спортсмен хочет быть победителем. И тем более, когда командный вид спорта, когда играете друг за друга, плечом к плечу, и вы занимаете второе место – это бьёт по самолюбию команды. То, что мы не достигли результата, нас огорчает», – передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

