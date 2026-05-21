Семёнов: нужно спокойно выдохнуть и проанализировать ситуацию, что произошло

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов после поражения от «Локомотива» (2-4) в финальной серии Кубка Гагарина высказался о сопернике и результатах плей-офф.

«Команда напротив оказалась сильнее, они заслуженно победили. Как видите, мы проиграли финал, поэтому – никак. Когда ты не берёшь то, к чему ты идёшь, значит, цель не достигнута. И нужно отдохнуть сейчас, перезагрузиться, понять, что произошло, сделать правильные выводы, двигаться вперёд. Поставить цель и достичь её в следующем сезоне.

Нужно спокойно выдохнуть, проанализировать ситуацию, что было, что произошло. И понять, что делать дальше. Было видно со стороны, что были проблемы с голами, эти моменты сказались.

Говорить об отпуске пока не готов, нужно отдохнуть, уделить внимание семье. Они всегда нас поддерживают, дети, дают стимул идти вперёд, биться и выигрывать. Им огромное спасибо, мы жертвуем своим временем, упускаем какие-то важные моменты, нужно уделить семье внимание и насладиться временем с ними», – передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.