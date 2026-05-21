Семёнов: нужно спокойно выдохнуть и проанализировать ситуацию, что произошло

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов после поражения от «Локомотива» (2-4) в финальной серии Кубка Гагарина высказался о сопернике и результатах плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«Команда напротив оказалась сильнее, они заслуженно победили. Как видите, мы проиграли финал, поэтому – никак. Когда ты не берёшь то, к чему ты идёшь, значит, цель не достигнута. И нужно отдохнуть сейчас, перезагрузиться, понять, что произошло, сделать правильные выводы, двигаться вперёд. Поставить цель и достичь её в следующем сезоне.

Нужно спокойно выдохнуть, проанализировать ситуацию, что было, что произошло. И понять, что делать дальше. Было видно со стороны, что были проблемы с голами, эти моменты сказались.

Говорить об отпуске пока не готов, нужно отдохнуть, уделить внимание семье. Они всегда нас поддерживают, дети, дают стимул идти вперёд, биться и выигрывать. Им огромное спасибо, мы жертвуем своим временем, упускаем какие-то важные моменты, нужно уделить семье внимание и насладиться временем с ними», – передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

