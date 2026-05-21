Тренер «Ак Барса» Гатиятулин: к ноябрю мы поняли наш потенциал, обозначили наши козыри

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Локомотива» (2-4) в финальной серии Кубка Гагарина — 2026 подвёл итоги сезона для казанской команды.

«Мы проделали очень большую работу. Эмоции не те, которые хотелось бы получить, но скоро будет детальный анализ. К ноябрю мы поняли наш потенциал, стали готовиться к плей-офф. Обозначили наши козыри. Это активная игра четырёх троек, активные действия защитников. В концовке больше всех забили в регулярном чемпионате, были непростые соперники в плей-офф. Главным было не то, в какой хоккей мы играем, а то, кто и как распорядится своими отрезками на льду.

Кажется, что даже этот матч сложился для нас не лучшим образом. Если бы забили первыми, потратили бы меньше энергии. Если мы проиграли, значит, я принял неверные решения. Понятно, что сделали большой шаг вперёд в плане организации игры и внутри командных взаимодействий. Создали коллектив, ребята горели. Работа продолжалась, руководство выразило доверие», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.