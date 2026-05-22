Гатиятулин: многие наступили на собственное «я» ради команды, Яшкин отлично перестроился

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения своей команды в финальной серии Кубка Гагарина – 2025/2026 с ярославским «Локомотивом» (2-4) рассказал, как команда преодолевала тяжёлые периоды по ходу сезона. Сегодня казанцы уступили в шестом матче серии со счётом 2:3, благодаря чему «Локомотив» выиграл главный трофей КХЛ.

«Все мы – люди с амбициями. Возникали качели, но тренер должен готовить команду в любых условиях. Мы об этом говорили на собраниях, с лидерами «Ак Барса». Звонок Наиля Ульфатовича Маганова (президента «Татнефти». – Прим. «Чемпионата») был очень важен.

Потихоньку вышли из тяжёлой ситуации, хоккеисты поняли, что мы хотим видеть. Многие наступили на собственное «я» ради команды. Например, Яшкин отлично перестроился», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.