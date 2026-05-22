Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: многие наступили на собственное «я» ради команды, Яшкин отлично перестроился

Гатиятулин: многие наступили на собственное «я» ради команды, Яшкин отлично перестроился
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения своей команды в финальной серии Кубка Гагарина – 2025/2026 с ярославским «Локомотивом» (2-4) рассказал, как команда преодолевала тяжёлые периоды по ходу сезона. Сегодня казанцы уступили в шестом матче серии со счётом 2:3, благодаря чему «Локомотив» выиграл главный трофей КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«Все мы – люди с амбициями. Возникали качели, но тренер должен готовить команду в любых условиях. Мы об этом говорили на собраниях, с лидерами «Ак Барса». Звонок Наиля Ульфатовича Маганова (президента «Татнефти». – Прим. «Чемпионата») был очень важен.

Потихоньку вышли из тяжёлой ситуации, хоккеисты поняли, что мы хотим видеть. Многие наступили на собственное «я» ради команды. Например, Яшкин отлично перестроился», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин оценил свою работу в «Ак Барсе» и высказался о дальнейших планах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android