Гатиятулин оценил свою работу в «Ак Барсе» и высказался о дальнейших планах

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что его команда проделала работу и выполнила всё, что планировалось перед стартом сезона.

«Если оценивать мою работу, каждый сезон даёт определённый опыт. Мой принцип такой, что надо всегда учиться и использовать новую информацию. Мы проделали огромную работу. То, что планировали, удалось воплотить в жизнь», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Казанцы в финальной серии Кубка Гагарина проиграли «Локомотиву» (2-4). Теперь у «Ак Барса» три поражения в финалах турнира, это рекорд наравне с ЦСКА. У «Ак Барса» две победы в Кубке Гагарина в 2009 и 2010 годах.