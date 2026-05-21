Результат матча финальной серии плей-офф КХЛ на 21 мая 2026 года

Сегодня, 21 мая, состоялся шестой матч финальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Ак Барс» — «Локомотив» — 2:3 (счёт в серии — 2-4).

На стадии полуфиналов «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) был сильнее магнитогорского «Металлурга».

Ярославский клуб по итогам встречи стал обладателем Кубка Гагарина второй раз подряд. В прошлом сезоне «Локомотив» победил в финальной серии «Трактор» (4-1).