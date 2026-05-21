Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результат матча финальной серии плей-офф КХЛ на 21 мая 2026 года

Результат матча финальной серии плей-офф КХЛ на 21 мая 2026 года
Комментарии

Сегодня, 21 мая, состоялся шестой матч финальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат встреч финальной серии плей-офф КХЛ на 21 мая 2026 года:

«Ак Барс» — «Локомотив» — 2:3 (счёт в серии — 2-4).

На стадии полуфиналов «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) был сильнее магнитогорского «Металлурга».

Ярославский клуб по итогам встречи стал обладателем Кубка Гагарина второй раз подряд. В прошлом сезоне «Локомотив» победил в финальной серии «Трактор» (4-1).

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина
Видео
Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android