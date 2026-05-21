Гатиятулин рассказал об общении с тренером «Локомотива» Бобом Хартли после финала

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения в финальной серии Кубка Гагарина от «Локомотива» (2-4) заявил, что получил слова похвалы от тренера ярославцев Боба Хартли.

«У нас, у тренеров, принято – всегда после после серии благодарим друг друга, с кем-то общаемся. Да, от Боба были поддержки и благодарность за серию, что она была хорошей», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» уступил в третьем финале Кубка Гагарина (2015, 2023, 2026) и выиграл два (2009, 2010).

«Локомотив» сыграл в финале турнира в третий раз подряд, взяв два последних розыгрыша.