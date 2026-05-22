ЧМ по хоккею — 2026: результаты на 21 мая, календарь, таблица

В четверг, 21 мая, состоялись четыре матча в рамках группового этапа чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

Результаты встреч чемпионата мира — 2026 на 21 мая 2026 года:

Канада – Норвегия — 6:5 ОТ;

Латвия – Финляндия — 1:7;

Швейцария – Великобритания — 4:1;

Дания – Словакия — 1:5.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.

Действующим чемпионом мира является сборная США.

Напомним, сборная России не сыграет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.