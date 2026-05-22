Канадский форвард «Локомотива»: серия с «Авангардом» совершенно особенная

Нападающий «Локомотив» Байрон Фрейз подвёл итоги Кубка Гагарина – 2025/2026 для своей команды. Сегодня, 21 мая, ярославцы победили в шестом матче финальной серии казанский «Ак Барс» (3:2). Общий счёт в серии – 4-2 в пользу железнодорожников, которые второй год подряд стали обладателями главного трофея КХЛ.

— Это второй Кубок Гагарина для вас. Было сложнее, чем в прошлом году?

— И да, и нет. Это была тяжёлая битва. Был долгий год. Это вызов, когда каждая команда охотится за тобой. Так что я бы сказал, что во второй раз было немного сложнее, но оно того стоит.

— В прошлом году вы выиграли дома, а в этом – на выезде. Чувствуете разницу?

— Да, по-другому, не быть с семьёй. Но нужно принять это, можно поехать домой и отпраздновать.

— Как думаете, что стало решающим моментом в серии?

— Таких моментов было очень и очень много. Однако я бы, наверное, отметил третью игру. Третья встреча, вероятно, была одной из наших лучших. Мы поняли, что это будет настоящая битва. Не всегда удавалось играть идеально, но ребята проявляли активность, когда это было необходимо.

— Было внутреннее ощущение после серии с «Авангардом», что вас не остановить?

— И да и нет. Да, это было замечательное чувство. Но всё это ничего бы не значило, если бы мы не выиграли эту серию. Поэтому, оглядываясь назад, думаю, можно сказать, что серия с «Авангардом» – совершенно особенная. Полагаю, она определённо объединила нас всех, – сказал Фрейз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.