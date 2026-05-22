Фрейз — о Хартли: он победитель, побеждал везде, где работал. Мы сплотились вокруг него

Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз не скупился на слова похвалы в адрес главного тренера ярославцев Боба Хартли. «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, в финальной серии оказавшись сильнее «Ак Барса» (4-2).

— Макс Шалунов второй год подряд становится лучшим бомбардиром, он также спас серию с «Авангардом»…

— Шалунов – это большой снайпер. Хоккеист до мозга костей. Очень рад, что он оказался в нашей команде.

— Даниил Исаев – самый ценный игрок. Как вам его действия?

— Он надёжен, это выдающийся вратарь. Два года подряд наблюдал, как Даниил совершает невероятные сейвы, очень благодарен за его вклад в командный успех.

— Боб Хартли сказал, что он уже слишком стар, чтобы продолжать. Как оцениваете работу с ним?

— Он победитель, побеждал везде, где работал. Побеждал в каждой лиге, в которой тренировал. Не о многих тренерах можно сказать такое. Не могу говорить за него, но в этом году он проделал отличную работу. Приходя в команду, которая только что выиграла, ты можешь быть очень доволен, можешь быть сильно разочарован новым тренером, у тебя может быть много чего ещё, но он пришёл и работал каждый божий день. Ребята сплотились вокруг него, – сказал Фрейз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.