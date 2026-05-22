Фрейз — о Хартли: он победитель, побеждал везде, где работал. Мы сплотились вокруг него
Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз не скупился на слова похвалы в адрес главного тренера ярославцев Боба Хартли. «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, в финальной серии оказавшись сильнее «Ак Барса» (4-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

— Макс Шалунов второй год подряд становится лучшим бомбардиром, он также спас серию с «Авангардом»…
— Шалунов – это большой снайпер. Хоккеист до мозга костей. Очень рад, что он оказался в нашей команде.

— Даниил Исаев – самый ценный игрок. Как вам его действия?
— Он надёжен, это выдающийся вратарь. Два года подряд наблюдал, как Даниил совершает невероятные сейвы, очень благодарен за его вклад в командный успех.

Боб Хартли сказал, что он уже слишком стар, чтобы продолжать. Как оцениваете работу с ним?
— Он победитель, побеждал везде, где работал. Побеждал в каждой лиге, в которой тренировал. Не о многих тренерах можно сказать такое. Не могу говорить за него, но в этом году он проделал отличную работу. Приходя в команду, которая только что выиграла, ты можешь быть очень доволен, можешь быть сильно разочарован новым тренером, у тебя может быть много чего ещё, но он пришёл и работал каждый божий день. Ребята сплотились вокруг него, – сказал Фрейз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

