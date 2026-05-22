Иностранный лидер «Локомотива» намекнул на вероятное завершение карьеры
Поделиться
Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз предположил, что завершит карьеру. Ярославцы вместе с 35-летним Фрейзом выиграли Кубок Гагарина, оказавшись сильнее «Ак Барса» (4-2) в финальной серии.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
— А какие планы у тебя?
— Не знаю, мне нужно время. Скорее всего, закончу, но никогда нельзя говорить «никогда». Просто нужно немного отдохнуть. За последние два года я был дома месяца два. Так что необходимо время подумать и обсудить это со своей семьёй, – сказал Фрейз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина второй год кряду, в предыдущем сезоне был повержен «Трактор» в пяти встречах.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 мая 2026
-
00:28
-
00:18
-
00:18
-
00:14
-
00:02
-
00:00
- 21 мая 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:52
-
23:52
-
23:49
-
23:48
-
23:47
-
23:45
-
23:45
-
23:42
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:32
-
23:31
-
23:29
-
23:26
-
23:25
-
23:24
-
23:24
-
23:21
-
23:21
-
23:19
-
23:16
-
23:16