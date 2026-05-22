Иностранный лидер «Локомотива» намекнул на вероятное завершение карьеры

Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз предположил, что завершит карьеру. Ярославцы вместе с 35-летним Фрейзом выиграли Кубок Гагарина, оказавшись сильнее «Ак Барса» (4-2) в финальной серии.

— А какие планы у тебя?

— Не знаю, мне нужно время. Скорее всего, закончу, но никогда нельзя говорить «никогда». Просто нужно немного отдохнуть. За последние два года я был дома месяца два. Так что необходимо время подумать и обсудить это со своей семьёй, – сказал Фрейз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина второй год кряду, в предыдущем сезоне был повержен «Трактор» в пяти встречах.