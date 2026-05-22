Радулов: мы сделали это для Ярославля, болельщиков и для той команды, которой не стало

Радулов: мы сделали это для Ярославля, болельщиков и для той команды, которой не стало
Форвард «Локомотива» Александр Радулов назвал казанский «Ак Барс» хорошей командой, а также заявил, что хоккеисты прошли тяжёлый путь ради второго Кубка Гагарина для Ярославля. В четверг, 21 мая, «Локомотив» в гостях победил «Ак Барс» (3:2) и со счётом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

— Было тяжело, были травмы, трудные моменты, но мы победили как команда и доказали, что мы семья. Это самое главное.

— Какой самый сложный момент сезона?
— Их много было. Сейчас все будут говорить про серию с омским «Авангардом», но сложных моментов было много. Это спорт, долгий, тяжёлый путь. И я счастлив, что у нас получилось, что мы плечом к плечу сделали дело для Ярославля, болельщиков, родных, близких и для той команды, которой не стало. Второй год подряд мы чемпионы. Не буду лукавить, было тяжело. Казанцы пошли вперёд, забили хорошие голы, не сдавались. Без вопросов, «Ак Барс» — хорошая команда, но мы лучше, — приводит слова Радулова «Матч ТВ».

Отметим, что железнодорожники стали обладателями Кубка Гагарина второй сезон подряд.

Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина
Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина
