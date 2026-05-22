Радулов: мы сделали это для Ярославля, болельщиков и для той команды, которой не стало

Форвард «Локомотива» Александр Радулов назвал казанский «Ак Барс» хорошей командой, а также заявил, что хоккеисты прошли тяжёлый путь ради второго Кубка Гагарина для Ярославля. В четверг, 21 мая, «Локомотив» в гостях победил «Ак Барс» (3:2) и со счётом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина.

— Было тяжело, были травмы, трудные моменты, но мы победили как команда и доказали, что мы семья. Это самое главное.

— Какой самый сложный момент сезона?

— Их много было. Сейчас все будут говорить про серию с омским «Авангардом», но сложных моментов было много. Это спорт, долгий, тяжёлый путь. И я счастлив, что у нас получилось, что мы плечом к плечу сделали дело для Ярославля, болельщиков, родных, близких и для той команды, которой не стало. Второй год подряд мы чемпионы. Не буду лукавить, было тяжело. Казанцы пошли вперёд, забили хорошие голы, не сдавались. Без вопросов, «Ак Барс» — хорошая команда, но мы лучше, — приводит слова Радулова «Матч ТВ».

