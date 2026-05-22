«Подпишем его, как только он будет доступен». В «Нэшвилле» высказались о Егоре Сурине
Ассистент генерального менеджера «Нэшвилл Предаторз» Джефф Килти рассказал о планах организации в отношении 19-летнего российского нападающего Егора Сурина, который на драфте НХЛ в 2024 году был выбран «хищниками» в первом раунде под общим 22-м номером. Вчера, 21 мая, Сурин выиграл вместе с ярославским «Локомотивом» свой второй Кубок Гагарина, одолев в финальной серии казанский «Ак Барс» (4-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«Нам придётся подождать, когда закончится его контракт, и, как только он будет доступен, мы планируем подписать его и привезти сюда. Я думаю он мог бы заиграть в НХЛ прямо сейчас, если учитывать тот вклад, который он вносит, выступая в по-настоящему в хорошей лиге, в мужской лиге, и его качества сразу же проявятся здесь.

Конечно, будут некоторые сложности с маленькими площадками и культурными особенностями, но благодаря сочетанию габаритов, силы, конкурентоспособности и атакующего таланта, которым он обладает, у него был действительно хороший атакующий сезон, и я думаю, что он быстро впишется и адаптируется здесь», — приводит слова Килти официальный сайт «Нэшвилла».

В завершившемся плей-офф КХЛ на счету Сурина 8 (3+5) очков в 22 играх.

