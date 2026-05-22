Тренер «Ак Барса» высказался о будущем в клубе после поражения в финале Кубка Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос, хотел ли бы остаться в «Ак Барсе» после поражения в финале Кубка Гагарина с «Локомотивом». В шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги казанский клуб уступил «Локомотиву» со счётом 2:3. По итогам этой встречи ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-2.
– Хотели бы остаться в Казани?
– Мы проделали огромную работу. Многое, что планировали перед сезоном, удалось воплотить. Конечно, хотелось бы продолжить, — приводит слова Гатиятулина официальный сайт клуба.
На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи встречах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».
