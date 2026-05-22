Тренер «Ак Барса» высказался о будущем в клубе после поражения в финале Кубка Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос, хотел ли бы остаться в «Ак Барсе» после поражения в финале Кубка Гагарина с «Локомотивом». В шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги казанский клуб уступил «Локомотиву» со счётом 2:3. По итогам этой встречи ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

– Хотели бы остаться в Казани?
– Мы проделали огромную работу. Многое, что планировали перед сезоном, удалось воплотить. Конечно, хотелось бы продолжить, — приводит слова Гатиятулина официальный сайт клуба.

На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи встречах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».

