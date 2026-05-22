«Локомотив» показал чемпионское фото на льду после победы в финале Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» показал чемпионское фото на льду после победы в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4-2).

«В 2026 году у нас гостевой вариант чемпионского фото — в белой форме!» — написано в телеграм-канале клуба.

В шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги казанский клуб уступил «Локомотиву» со счётом 2:3. По итогам этой встречи ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-2.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» оказался четвёртой командой в истории КХЛ, взявшей два подряд Кубка Гагарина.