«Локомотив» показал чемпионское фото на льду после победы в финале Кубка Гагарина
Ярославский «Локомотив» показал чемпионское фото на льду после победы в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«В 2026 году у нас гостевой вариант чемпионского фото — в белой форме!» — написано в телеграм-канале клуба.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале клуба.

В шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги казанский клуб уступил «Локомотиву» со счётом 2:3. По итогам этой встречи ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-2.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» оказался четвёртой командой в истории КХЛ, взявшей два подряд Кубка Гагарина.

