«Локомотив» показал чемпионское фото на льду после победы в финале Кубка Гагарина
Поделиться
Ярославский «Локомотив» показал чемпионское фото на льду после победы в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4-2).
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
«В 2026 году у нас гостевой вариант чемпионского фото — в белой форме!» — написано в телеграм-канале клуба.
Посмотреть фото можно в телеграм-канале клуба.
В шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги казанский клуб уступил «Локомотиву» со счётом 2:3. По итогам этой встречи ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-2.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» оказался четвёртой командой в истории КХЛ, взявшей два подряд Кубка Гагарина.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 мая 2026
-
02:10
-
01:53
-
01:26
-
00:54
-
00:28
-
00:18
-
00:18
-
00:14
-
00:02
-
00:00
- 21 мая 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:52
-
23:52
-
23:49
-
23:48
-
23:47
-
23:45
-
23:45
-
23:42
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:32
-
23:31
-
23:29
-
23:26
-
23:25
-
23:24
-
23:24
-
23:21