Мельничук упал с Кубком, Елесин облился шампанским, Хартли качали. Фото чемпионства «Локо»

21 мая в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился шестой матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором «Ак Барс» принимал «Локомотив». Ярославцы выиграли со счётом 3:2, праздновали победу в серии — 4-2 — и второй год подряд завоевали Кубок Гагарина.

Лучшие фото финального матча и празднования чемпионства «Локомотива» — в фотоподборке «Чемпионата».

В первом периоде дубль оформил Егор Сурин. На 53-й минуте Максим Шалунов забросил третью шайбу ярославской команды. Почти за шесть минут до окончания третьего периода гости заменили вратаря на шестого полевого игрока и сумели забросить две шайбы. Отличились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин.

Самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2026 был признан голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев.