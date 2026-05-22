Батраков отреагировал на чемпионство ХК «Локомотив», показав фото в свитере Радулова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отреагировал на победу хоккейного «Локомотива» в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

«Поздравляю ХК «Локомотив». Лучшие!» — написал Батраков в своём телеграм‑канале, опубликовав фото в свитере хоккеиста «Локомотива» Александра Радулова.

Фото: Фото из личного архива Алексея Батракова

В шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги казанский клуб уступил «Локомотиву» со счётом 2:3. По итогам этой встречи ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-2.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» стал четвёртой командой в истории КХЛ, взявшей два подряд Кубка Гагарина.