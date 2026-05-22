Президент ПБК «Локомотив-Кубань» отреагировал на выигрыш ХК «Локомотивом» Кубка Гагарина

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» и Федерации баскетбола Краснодарского края Андрей Ведищев поздравил ХК «Локомотив» с победой в финале Кубка Гагарина.

«Поздравляю хоккеистов, тренерский штаб, президента клуба Юрия Яковлева и всех ярославских болельщиков, которые второй год подряд разделяют с командой радость триумфа!

В прошлом сезоне «железнодорожники» вписали своё имя в историю, впервые завоевав Кубок Гагарина. В этом году команда вновь доказала свой высочайший уровень мастерства и оформила великолепный золотой дубль, став двукратным чемпионом КХЛ.

«Локо» показал чемпионский характер, несгибаемую волю и умение побеждать в самых напряжённых матчах. Эта победа – новая, яркая глава не только в истории ярославских «железнодорожников», но и всего российского хоккея.

Вся Локосемья гордится вами!

С победой! «Локомотив» – чемпион!», — написал Ведищев в своём телеграм-канале.

В шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги казанский клуб уступил «Локомотиву» со счётом 2:3. По итогам этой встречи ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-2.