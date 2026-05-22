Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Свечников помог «Каролине» забить гол на 33-й секунде матча с «Монреалем»

Свечников помог «Каролине» забить гол на 33-й секунде матча с «Монреалем»
Комментарии

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит первый полуфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1-й период
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Джарвис (Свечников, Ахо) – 00:33     1:1 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 01:00     1:2 Дано (Каррье) – 04:04     1:3 Тексье (Дано, Гуле) – 08:11     1:4 Демидов (Ньюхук, Эванс) – 11:32    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 2:1 в пользу гостей. Отметим, «Каролина» открыла счёт в этой встрече на 33-й секунде матче. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей.

В нынешнем сезоне Кубка Стэнли Свечников принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.

Напомним, в предыдущем раунде Кубка Стэнли «Каролина» в серии обыграла «Филадельфию Флайерз», а «Монреаль» прошёл «Баффало Сэйбрз».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Лишь две команды с 2010 года чаще «Монреаля» выходили в финал конференции НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android