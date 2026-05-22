Свечников помог «Каролине» забить гол на 33-й секунде матча с «Монреалем»
Поделиться
В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит первый полуфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Монреаль Канадиенс».
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1-й период
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Джарвис (Свечников, Ахо) – 00:33 1:1 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 01:00 1:2 Дано (Каррье) – 04:04 1:3 Тексье (Дано, Гуле) – 08:11 1:4 Демидов (Ньюхук, Эванс) – 11:32
На момент написания новости проходит первый период. Счёт 2:1 в пользу гостей. Отметим, «Каролина» открыла счёт в этой встрече на 33-й секунде матче. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей.
В нынешнем сезоне Кубка Стэнли Свечников принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.
Напомним, в предыдущем раунде Кубка Стэнли «Каролина» в серии обыграла «Филадельфию Флайерз», а «Монреаль» прошёл «Баффало Сэйбрз».
Комментарии
- 22 мая 2026
-
03:35
-
02:21
-
02:10
-
01:53
-
01:26
-
00:54
-
00:28
-
00:18
-
00:18
-
00:14
-
00:02
-
00:00
- 21 мая 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:52
-
23:52
-
23:49
-
23:48
-
23:47
-
23:45
-
23:45
-
23:42
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:32
-
23:31
-
23:29
-
23:26
-
23:25
-
23:24