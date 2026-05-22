Свечников помог «Каролине» забить гол на 33-й секунде матча с «Монреалем»

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит первый полуфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 2:1 в пользу гостей. Отметим, «Каролина» открыла счёт в этой встрече на 33-й секунде матче. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей.

В нынешнем сезоне Кубка Стэнли Свечников принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.

Напомним, в предыдущем раунде Кубка Стэнли «Каролина» в серии обыграла «Филадельфию Флайерз», а «Монреаль» прошёл «Баффало Сэйбрз».