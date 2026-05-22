Демидов повторил достижение, покорявшееся лишь двум игрокам «Монреаля» за последние 35 лет

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит первый полуфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 4:1 в пользу гостей. В составе гостей гол забил российский нападающий Иван Демидов.

Иван Демидов стал третьим новичком «Монреаля» за последние 35 лет, которому удалось забить гол в финале конференции / полуфинале Кубка Стэнли. Он присоединился к Коуулу Кофилду (4 гола в полуфинале 2021 года) и Тому Пьятту (1 гол в финале конференции 2010 года).

Напомним, в предыдущем раунде Кубка Стэнли «Каролина» в серии обыграла «Филадельфию Флайерз», а «Монреаль» прошёл «Баффало Сэйбрз».