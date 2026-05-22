Демидов повторил достижение, покорявшееся лишь двум игрокам «Монреаля» за последние 35 лет
Поделиться
В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит первый полуфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Монреаль Канадиенс».
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
2 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Джарвис (Свечников, Ахо) – 00:33 1:1 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 01:00 1:2 Дано (Каррье) – 04:04 1:3 Тексье (Дано, Гуле) – 08:11 1:4 Демидов (Ньюхук, Эванс) – 11:32 2:4 Робинсон (Каррье) – 22:46
На момент написания новости проходит первый период. Счёт 4:1 в пользу гостей. В составе гостей гол забил российский нападающий Иван Демидов.
Иван Демидов стал третьим новичком «Монреаля» за последние 35 лет, которому удалось забить гол в финале конференции / полуфинале Кубка Стэнли. Он присоединился к Коуулу Кофилду (4 гола в полуфинале 2021 года) и Тому Пьятту (1 гол в финале конференции 2010 года).
Напомним, в предыдущем раунде Кубка Стэнли «Каролина» в серии обыграла «Филадельфию Флайерз», а «Монреаль» прошёл «Баффало Сэйбрз».
Комментарии
- 22 мая 2026
-
04:18
-
03:58
-
03:35
-
02:21
-
02:10
-
01:53
-
01:26
-
00:54
-
00:28
-
00:18
-
00:18
-
00:14
-
00:02
-
00:00
- 21 мая 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:52
-
23:52
-
23:49
-
23:48
-
23:47
-
23:45
-
23:45
-
23:42
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:32
-
23:31
-
23:29
-
23:26