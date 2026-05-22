Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Демидов повторил достижение, покорявшееся лишь двум игрокам «Монреаля» за последние 35 лет

Демидов повторил достижение, покорявшееся лишь двум игрокам «Монреаля» за последние 35 лет
Комментарии

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит первый полуфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
2 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Джарвис (Свечников, Ахо) – 00:33     1:1 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 01:00     1:2 Дано (Каррье) – 04:04     1:3 Тексье (Дано, Гуле) – 08:11     1:4 Демидов (Ньюхук, Эванс) – 11:32     2:4 Робинсон (Каррье) – 22:46    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 4:1 в пользу гостей. В составе гостей гол забил российский нападающий Иван Демидов.

Иван Демидов стал третьим новичком «Монреаля» за последние 35 лет, которому удалось забить гол в финале конференции / полуфинале Кубка Стэнли. Он присоединился к Коуулу Кофилду (4 гола в полуфинале 2021 года) и Тому Пьятту (1 гол в финале конференции 2010 года).

Напомним, в предыдущем раунде Кубка Стэнли «Каролина» в серии обыграла «Филадельфию Флайерз», а «Монреаль» прошёл «Баффало Сэйбрз».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Лишь две команды с 2010 года чаще «Монреаля» выходили в финал конференции НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android