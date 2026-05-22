Демидов помог «Монреалю» установить рекорд франшизы в XXI веке в Кубке Стэнли

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит первый полуфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 4:2 в пользу гостей.

«Монреаль» забросил четыре шайбы за первые 11:32, показав вторую по скорости серию из четырёх голов с начала матча в истории плей-офф клуба. Быстрее это удавалось только в 1-м матче полуфинала 1958 года — за 8:55. Отметим, четвёртую шайбу в составе «Монреаля» забросил российский нападающий Иван Демидов.

Напомним, в предыдущем раунде Кубка Стэнли «Каролина» в серии обыграла «Филадельфию Флайерз», а «Монреаль» прошёл «Баффало Сэйбрз».