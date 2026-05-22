Гол Демидова помог «Монреалю» обыграть «Каролину» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

Завершился первый матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на льду «Леново Центра» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 6:2.

Таким образом, «Монреаль» повёл в серии со счётом 1-0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд, Филлип Дано, Александр Тексье, Юрай Слафковски (2) и российский форвард Иван Демидов.

У хозяев голы записали на своё счёт Сет Джарвис и Эрик Робинсон. У российского нападающего Андрея Свечникова результативная передача.

Защитник «Харрикейнз» Александр Никишин (Россия) очков в матче не набрал.

Следующий матч команды проведут 24 мая также в Роли.