Гол Демидова помог «Монреалю» обыграть «Каролину» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли
Поделиться
Завершился первый матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на льду «Леново Центра» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 6:2.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Джарвис (Свечников, Ахо) – 00:33 1:1 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 01:00 1:2 Дано (Каррье) – 04:04 1:3 Тексье (Дано, Гуле) – 08:11 1:4 Демидов (Ньюхук, Эванс) – 11:32 2:4 Робинсон (Каррье) – 22:46 2:5 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 47:05 2:6 Слафковски (Судзуки) – 57:32
Таким образом, «Монреаль» повёл в серии со счётом 1-0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд, Филлип Дано, Александр Тексье, Юрай Слафковски (2) и российский форвард Иван Демидов.
У хозяев голы записали на своё счёт Сет Джарвис и Эрик Робинсон. У российского нападающего Андрея Свечникова результативная передача.
Защитник «Харрикейнз» Александр Никишин (Россия) очков в матче не набрал.
Следующий матч команды проведут 24 мая также в Роли.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 мая 2026
-
05:50
-
04:39
-
04:18
-
03:58
-
03:35
-
02:21
-
02:10
-
01:53
-
01:26
-
00:54
-
00:28
-
00:18
-
00:18
-
00:14
-
00:02
-
00:00
- 21 мая 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:52
-
23:52
-
23:49
-
23:48
-
23:47
-
23:45
-
23:45
-
23:42
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:32
-
23:31