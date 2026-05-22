«Монреаль» прервал восьмиматчевую победную серию соперников — во второй раз в истории
В ночь с 21 на 22 мая на стадионе «Леново Центр» прошёл первый полуфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Монреаль Канадиенс» на своём льду со счётом 2:6.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Джарвис (Свечников, Ахо) – 00:33     1:1 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 01:00     1:2 Дано (Каррье) – 04:04     1:3 Тексье (Дано, Гуле) – 08:11     1:4 Демидов (Ньюхук, Эванс) – 11:32     2:4 Робинсон (Каррье) – 22:46     2:5 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 47:05     2:6 Слафковски (Судзуки) – 57:32    

До этого результата у «Харрикейнз» была серия из восьми побед подряд в Кубке Стэнли — 2026. Таким образом, «Монреаль» прервал победную серию соперника из восьми и более матчей в плей-офф всего во второй раз в истории франшизы, об этом сообщает пресс-служба лиги. Впервые это произошло в 1969 году — тогда «Канадиенс» обыграли «Сент-Луис» со счётом 3:1 в первом матче финала Кубка Стэнли, прервав их восьмиматчевую победную серию.

Примечательно, что «Каролине» не хватило одной победы до рекорда НХЛ, который установил «Эдмонтон» в 1985 году, — девять побед подряд на старте плей-офф.

Следующий матч команды проведут 24 мая также в Роли.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
