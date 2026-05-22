«Монреаль» прервал восьмиматчевую победную серию соперников — во второй раз в истории

В ночь с 21 на 22 мая на стадионе «Леново Центр» прошёл первый полуфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Монреаль Канадиенс» на своём льду со счётом 2:6.
До этого результата у «Харрикейнз» была серия из восьми побед подряд в Кубке Стэнли — 2026. Таким образом, «Монреаль» прервал победную серию соперника из восьми и более матчей в плей-офф всего во второй раз в истории франшизы, об этом сообщает пресс-служба лиги. Впервые это произошло в 1969 году — тогда «Канадиенс» обыграли «Сент-Луис» со счётом 3:1 в первом матче финала Кубка Стэнли, прервав их восьмиматчевую победную серию.
Примечательно, что «Каролине» не хватило одной победы до рекорда НХЛ, который установил «Эдмонтон» в 1985 году, — девять побед подряд на старте плей-офф.
Следующий матч команды проведут 24 мая также в Роли.
- 22 мая 2026
