«Не были готовы к таким скоростям». Тренер «Каролины» – о 1-м периоде матча с «Монреалем»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о первом периоде матча 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс». Команды играли на льду «Леново Центра» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 6:2.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Джарвис (Свечников, Ахо) – 00:33     1:1 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 01:00     1:2 Дано (Каррье) – 04:04     1:3 Тексье (Дано, Гуле) – 08:11     1:4 Демидов (Ньюхук, Эванс) – 11:32     2:4 Робинсон (Каррье) – 22:46     2:5 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 47:05     2:6 Слафковски (Судзуки) – 57:32    

«Мы не были готовы к таким скоростям… Надо отдать должное «Монреалю», они красиво разыгрывали, подлавливали нас. Но я без понятия, чем мы сами-то при этом занимались», – сказал Бриндамор в эфире TNT.

У «Канадиенс» дубль оформил Юрай Слафковски, а также по одной шайбе забросили Иван Демидов, Филлип Дано, Александр Тексье и Коул Кофилд. У «Харрикейнз» отличились Эрик Робинсон и Сет Джарвис.

«Монреаль» ведёт в серии со счётом 1-0.

Следующий матч команды проведут 24 мая также в Роли.

