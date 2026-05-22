«Не были готовы к таким скоростям». Тренер «Каролины» – о 1-м периоде матча с «Монреалем»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о первом периоде матча 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс». Команды играли на льду «Леново Центра» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 6:2.

«Мы не были готовы к таким скоростям… Надо отдать должное «Монреалю», они красиво разыгрывали, подлавливали нас. Но я без понятия, чем мы сами-то при этом занимались», – сказал Бриндамор в эфире TNT.

У «Канадиенс» дубль оформил Юрай Слафковски, а также по одной шайбе забросили Иван Демидов, Филлип Дано, Александр Тексье и Коул Кофилд. У «Харрикейнз» отличились Эрик Робинсон и Сет Джарвис.

«Монреаль» ведёт в серии со счётом 1-0.

Следующий матч команды проведут 24 мая также в Роли.