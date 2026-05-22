Роналду — чемпион Саудовской Аравии, «Монреаль» победил «Каролину». Главное к утру
Дубль Роналду помог «Аль-Насру» победить «Дамак» и стать чемпионом Саудовской Аравии, шайба российского форварда Ивана Демидова помогла «Монреалю» обыграть «Каролину» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли, «Нью-Йорк» снова победил «Кливленд» в плей-офф НБА и повёл 2-0 в серии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Локомотив» победил «Ак Барс» в финальной серии плей-офф КХЛ и взял Кубок Гагарина.
- Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли объявил о завершении карьеры.
- Демидов повторил достижение, покорявшееся лишь двум игрокам «Монреаля» за последние 35 лет.
- Травма Неймара оказалась серьёзнее, чем сообщал «Сантос» — ESPN.
- «Брюгге» завоевал юбилейный титул чемпиона Бельгии.
- Хайкин — вне заявки сборной Норвегии на ЧМ-2026, Эдегор и Холанд — в ней.
- «Подпишем его, как только он будет доступен». В «Нэшвилле» высказались о Егоре Сурине.
- Федерация тенниса Испании объявила о получении Селехметьевой гражданства.
- ЧМ по хоккею — 2026: результаты на 21 мая, календарь, таблица.
