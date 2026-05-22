22 мая главные новости спорта, футбол, результаты плей-офф НХЛ, КХЛ и НБА, Кубок Гагарина, теннис, ЧМ по хоккею-2026, ЧМ-2026

Роналду — чемпион Саудовской Аравии, «Монреаль» победил «Каролину». Главное к утру
Комментарии

Дубль Роналду помог «Аль-Насру» победить «Дамак» и стать чемпионом Саудовской Аравии, шайба российского форварда Ивана Демидова помогла «Монреалю» обыграть «Каролину» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли, «Нью-Йорк» снова победил «Кливленд» в плей-офф НБА и повёл 2-0 в серии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль Роналду помог «Аль-Насру» победить «Дамак» и стать чемпионом Саудовской Аравии.
  2. Гол Демидова помог «Монреалю» обыграть «Каролину» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли.
  3. «Нью-Йорк» снова победил «Кливленд» в плей-офф НБА и повёл 2-0 в серии.
  4. «Локомотив» победил «Ак Барс» в финальной серии плей-офф КХЛ и взял Кубок Гагарина.
  5. Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли объявил о завершении карьеры.
  6. Демидов повторил достижение, покорявшееся лишь двум игрокам «Монреаля» за последние 35 лет.
  7. Травма Неймара оказалась серьёзнее, чем сообщал «Сантос» — ESPN.
  8. «Брюгге» завоевал юбилейный титул чемпиона Бельгии.
  9. Хайкин — вне заявки сборной Норвегии на ЧМ-2026, Эдегор и Холанд — в ней.
  10. «Подпишем его, как только он будет доступен». В «Нэшвилле» высказались о Егоре Сурине.
  11. Федерация тенниса Испании объявила о получении Селехметьевой гражданства.
  12. ЧМ по хоккею — 2026: результаты на 21 мая, календарь, таблица.
Топ-события пятницы: «Локомотив» — «Авангард», плей-офф НХЛ и НБА и Рублёв в Мадриде
