«Локо» — МХК «Спартак»: трансляция финала плей-офф МХЛ начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 22 мая, пройдёт пятый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026 между МХК «Спартак» и «Локо». Начало — в 18:30 мск. Текущий счёт в серии — 2-2. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Финальная серия пройдёт до четырёх побед. В первом матче победу одержал «Локо», во второй и третьей — «Спартак». Четвёртый матч снова выиграли железнодорожники.

Отметим, что для красно-белых это второй финал МХЛ подряд. Именно они являются действующими обладателями Кубка Харламова. МХК «Локо» в последний раз доходил до финала в сезоне-2023/2024, однако уступил трофей «СКА-1946».

Следующие матчи серии состоятся 24 и 26* мая.

* — при необходимости.