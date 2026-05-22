Борис Михайлов: «Локомотив» заслуженно выиграл Кубок Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина. Накануне ярославцы обыграли «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 со счётом 3:2 (4-2 — в серии).

«Вообще вопросов не возникает, что «Локомотив» выиграл, выиграл уверенно, это сегодняшняя игра показала. Да, концовка была сумбурная, хоккеисты «Ак Барса» налегли, но они выдержали. Если говорить про хоккей, то они заслуженно и лучше играли, чем «Ак Барс», хотя все матчи были напряжёнными. Хоккеисты «Локомотива» доказали, весь сезон играли ровно, не было таких больших срывов. Я считаю, что на сегодняшний день это лучшая команда КХЛ», — приводит слова Михайлова ТАСС.