Константин Окулов — лучший снайпер плей-офф КХЛ сезона-2025/2026

Нападающий омского «Авангарда» Константин Окулов стал лучшим снайпером плей-офф Континентальной хоккейной лиги завершившегося сезона-2025/2026. На счету Окулова 10 заброшенных шайб в 17 играх — на две больше, чем у ближайшего преследователя.

Топ-5 рейтинга лучших снайперов плей-офф КХЛ выглядит следующим образом:

Константин Окулов, «Авангард», — 10 шайб в 17 играх;
Артём Галимов, «Ак Барс», — восемь шайб в 20 играх;
Максим Шалунов, «Локомотив», — восемь шайб в 22 играх;
Дмитрий Яшкин, «Ак Барс», — семь в 20 играх;
Митчелл Миллер, «Ак Барс» — семь в 20 играх.

Победителем Кубка Гагарина в сезоне-2025/2026 стал ярославский «Локомотив».

